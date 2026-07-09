В Челябинске умер экс-вице-спикер заксобрания Карликанов

Скончался бывший вице-спикер заксобрания Челябинской области Юрий Карликанов. Ему было 74 года.

Карликанов – почётный гражданин Челябинской области. Депутат областного парламента IV–VII. Несколько созывов он возглавлял комитет заксобрания по строительной политике и ЖКХ, входил в состав руководящих органов областного парламента, работал первым заместителем председателя.

Он поучаствовал в принятии различных законов и постановлений, направленных на развитие экономики, улучшение инвестиционного климата и укрепление социальной политики. Одна из его последних инициатив в Верхнеуральске – благоустройство территории вокруг Свято-Никольского соборного храма – реализована на личные деньги.

Готов к установке памятник Николаю II, посетившему город в 1891 г., идут работы над книгой по истории Верхнеуральска, сообщает пресс-служба областного заксобрания.