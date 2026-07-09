Минздрав обяжет стоматологов лечить зубы без боли и обновит оборудование клиник

Министерство здравоохранения России планирует изменить порядок работы стоматологов. Ведомство опубликовало проект приказа, который обязывает медиков применять обезболивание при всех манипуляциях, вызывающих боль. Если у пациента есть медицинские показания, врачи смогут использовать не только обычную анестезию, но также седацию или наркоз. Такие процедуры специалисты будут проводить по правилам анестезиологии и реаниматологии.

Минздрав также обновит требования к оснащению кабинетов. Теперь стоматологи обязаны держать под рукой автоматический дефибриллятор, наборы для защиты персонала от инфекций и лекарства для спасения пациентов при анафилактическом шоке. Кроме того, ведомство хочет ввести в штатное расписание стоматологических фельдшеров. На каждые 10 тысяч взрослых жителей должно приходиться пять таких специалистов.

Согласно новым правилам, стоматологические гигиенисты и зубные техники смогут оказывать первичную помощь. Если человек обратится с острой болью, они снимут неприятные симптомы, а затем направят пациента к профильному врачу для дальнейшего лечения. Также проект приказа вводит обязательное правило: если стоматолог заметит у пациента признаки онкологического заболевания, он обязан отправить его на консультацию к онкологу.

Ранее был расширен список стратегически важных лекарств на 149 позиций, чтобы защитить российскую медицину от дефицита импортных препаратов. В перечень вошли как жизненно необходимые средства вроде антитоксинов и иммуноглобулинов, так и привычные ацикловир, лидокаин и хлоргексидин.