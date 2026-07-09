Кравцов заявил о рекордных успехах в образовании

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту РФ Владимиру Путину об очередных рекордных успехах по итогам проведения ЕГЭ в 2026 году.

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Достигнут исторический максимум в 330 тысяч выпускников, которые набрали от 70 баллов, - это половина всех выпускников и на 52 тысячи больше прошлогодних цифр. Он особо выделил успехи в естественнонаучном блоке. Также растет средний балла, который ежегодно прибавляет более двух пунктов. Математика за год прибавила 4,3 балла (за пять лет — 9,5), физика — 4,7 (за пять лет — 12,6), а биология — 3,5 (за пять лет — 7,8). По его словам, это доказывает эффективность действий властей.

Кроме того, министра впечатляют личные достижения выпускников. Впервые за четверть века существования ЕГЭ зафиксирован абсолютный рекорд в 500 баллов. Также отмечены 8 "четырехсотбалльников" и 76 человек, набравших 300 баллов.

Высокий уровень образования подтверждается и успехами на мировой арене: на международных олимпиадах по биологии и географии российские школьники взяли 12 наград, 10 из которых — золотые. Кравцов уверен, что образование становится все лучше и лучше.

Впрочем, рост среднего балла легко объясняется упрощением заданий и подкруткой и без того лукавой шкалы пересчета, когда за треть первичных баллов дают две трети итоговых. Так, средний балл ЕГЭ по профильной математике составил 66, но по пятибалльной шкале это 1,8.