В Екатеринбурге почти на год закроют движение по улице Вилонова

Начиная с 17 июля в Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта по улице Вилонова - от дома №84 до дома № 4 по улице Раевского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 17 марта 2027 года ООО Специализированный застройщик "Атомстройкомлекс-Вилонова" будет возводить в квартале улиц Вилонова – Раевского – Ирбитской – Данилы Зверева жилой комплекс.

На месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки и указатели. На личном транспорте объехать зону перекрытия можно по улицам Данилы Зверева – Ирбитской – Раевского. Движение общественного транспорта на закрываемом участке отсутствует.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим может помочь информационная карта, на которой отображены все актуальные дорожные работы и перекрытия.