Глава СКР вмешался в расследование смерти ребенка в одной из больниц Сургута

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в больнице в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В соцсетях появилась информация, что в одной из больниц Сургута из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи скончался пятилетний ребенок. Отмечается, что родители ребенка сомневаются в объективности экспертного заключения о смерти, в связи с чем просят председателя СК России Александра Бастрыкина назначить экспертизу в Судебно-экспертном центре СК России.

Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.