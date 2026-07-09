Депутаты Городской Думы Астрахани поддержали конкурс «География красок» Русского географического общества

Недавно были обнародованы результаты голосования в конкурсе «География красок» в номинации «Петровские открытия: Мир исследователей Астраханского края», который посвящён выдающимся исследователям и значимым фигурам в истории региона.

В рамках просветительского проекта географические мотивы будут отражены на фасадах городов России. Подписчики сообщества Молодёжного движения РГО ВКонтакте выбрали эскиз, который станет основой для художественного объекта и украсит одно из зданий в Астрахани.

«География красок» представляет собой креативный прорыв: современное искусство позволит по-новому взглянуть на историко-культурное, природное и научное наследие России. Арт-объекты, созданные по эскизам победителей, не только преобразят серые стены в летопись выдающихся биографий и открытий, показывая молодёжное творчество с новой стороны, но и создадут пространство для просвещения.

Региональный этап конкурса проходит при поддержке депутатов Городской Думы Астрахани.

По словам Виктора Занозина, руководителя Молодёжного центра Русского географического общества Астраханской области, кандидата географических наук и доцента кафедры технологии материалов и промышленной инженерии АГУ им. В. Н. Татищева, совсем скоро настенная роспись по эскизу победителя конкурса Светланы Макаровой украсит облик Астрахани. На её работе изображён Владимир Алексеевич Хлебников — выдающийся исследователь природы Астраханского края, орнитолог, ботаник и общественный деятель. Он посвятил свою жизнь изучению флоры и фауны Нижней Волги и Прикаспия, внёс значительный вклад в развитие природоохранной деятельности и стал первым директором Астраханского государственного заповедника.