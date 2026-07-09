В России подешевел борщевой набор, но резко выросла цена на редис

Росстат зафиксировал заметное снижение цен на большинство сезонных овощей в России за последний год. Как сообщают "Ведомости", с января по май 2026 года средняя цена на картофель упала до 52,6 рубля за килограмм - это почти на 30% меньше, чем в прошлом году. Похожая ситуация сложилась и с другими продуктами для борща: белокочанная капуста подешевела на 30% до 42,3 рубля, а репчатый лук и свекла стали доступнее более чем на 22%. Сейчас их продают в среднем по 46 рублей за килограмм.

Цены на морковь остались на прежнем уровне - около 55 рублей. Тепличные овощи подорожали незначительно: огурцы прибавили в цене 2,2%, а помидоры - 2,8%. Единственным продуктом, который показал резкий рост, стал редис. Аналитики сервиса NTech выяснили, что к концу июня его розничная цена достигла 342 рублей за килограмм, хотя годом ранее он стоил 203 рубля.

Такой скачок цен на редис эксперты объясняют его коротким сроком годности. Магазины должны продать овощ в течение одной-двух недель после сбора, поэтому любая нехватка товара на рынке сразу поднимает цену. Генеральный директор компании "Технологии роста" Тамара Решетникова отметила, что в июне столичные сети столкнулись с дефицитом оптовых партий редиса, что и привело к резкому подорожанию.

Ранее сообщалось, что в Кировской области сельскохозяйственное производство за первый квартал 2026 года выросло на 3,3%, что в 16 раз превысило средние темпы по России. Регион полностью закрывает свои потребности в еде: выпуск мяса и птицы увеличился почти на 10%, яиц - на 7,5%, а продажи овощей выросли сразу в два раза.