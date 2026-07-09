15-летнего подростка отправили в СИЗО за диверсию на железной дороге в Первоуральске

В Первоуральске 15-летнего школьника обвиняют в диверсии на железнодорожной инфраструктуре (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областного СКР.

По данным следствия, в конце июня с подростком в Telegram связался злоумышленник, действующий в интересах Украины, и пообещал заплатить за совершение преступления. Парень пришел на перегон станций "Подволошная — Первоуральск" СвЖД в Первоуральске и поджег железнодорожное оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов.

Школьника задержали сразу после совершения преступления. После обысков и допросов, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают расследование, устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. Также разыскивается заказчик преступления.

Следственный комитет России напоминает, что иностранные спецслужбы продолжают активно вербовать граждан, особенно несовершеннолетних, для совершения террористических актов и диверсий через социальные сети и мессенджеры. Если вам поступило предложение совершить преступление, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы. Важно отметить, что согласно ст. 31 УК РФ, лица, добровольно отказавшиеся от участия в террористической деятельности, не подлежат уголовной ответственности.