На берегу Енисея в Туве нашли тела пропавших девочек

Тела девочек, которых больше недели искали в Туве, обнаружили на берегу реки Енисей. Об этом сообщил СУСКР по республике.

Одну из погибших нашли в районе села Сукпак Кызылского района. Второго ребенка обнаружили около населенного пункта Ийи-Тал в Улуг-Хемском районе. На места выехали следственно-оперативные группы.

Напомним, две 12-летние девочки вышли из дома 1 июля вечером. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Поиски девочек велись на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. В операции задействовали все возможные методы - местные жители даже штурмовали частный дом по наводке ясновидящей.