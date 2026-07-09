Опрос: жители Екатеринбурга предпочитают хранить сбережения в рублях

Жители Екатеринбурга считают, что сегодня сбережения лучше хранить в рублях. Опрос на эту тему в уральской столице нынешним летом провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 54% екатеринбуржцев полагают, что свои накопления или их часть стоит хранить в рублях. Доля сторонников доллара составила 36%.

Уровень доверия к евро и китайскому юаню почти сравнялись. Они составили 21 и 20% соответственно. При этом мужчины чаще женщин выбирают американские и европейские валюты, а также юань.

Ранее жители Екатеринбурга рассказали, где хотели бы провести идеальный отпуск.