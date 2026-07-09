Минцифры дало два разных ответа на вопрос о плате за зарубежный интернет-трафик

Минцифры дает абсолютно разные ответы на вопрос о введении платы за зарубежный интернет-трафик. Это следует из поста в Telegram-канале депутата Госдумы Олега Смолина.

По его словам, на днях заместитель министра Иван Лебедев сообщил, что такой вопрос сейчас "не рассматривается".

"Этот ответ меня радует. Но отмечу, что не так давно мы получили другой ответ на наш запрос на ту же тему из этого же министерства, которое было исключительно для служебного пользования и которое можно было описать так: обрадовать нечем", - написал Смолин.

"Надеюсь, что после 20 сентября позиция ведомства вдруг не поменяется", - добавил он.

Информация о планах правительства по введению платы за зарубежный трафик обсуждалась минувшей весной, когда власти ужесточили политику по блокировкам и ограничениям в сети. Тогда СМИ писали, что плату за превышение лимита в 15Гб введут летом или осенью (после выборов). Сроки эти обосновывали не только предстоящей выборной кампанией, но и подготовкой технической возможности операторов подсчитывать трафик.