Член Экономического совета ЛДПР: Финансовый рынок острее всего реагирует на слишком высокую ставку рефинансирования

7 июля 2026 года индекс МосБиржи пробил отметку в 2200 пунктов, обновив годовой минимум. По итогам основной сессии индикатор закрылся на уровне 2193,81 пункта (-2,19%). Некоторые причины падения рынка: геополитика, топливный кризис, по-прежнему высокая ключевая ставка и сигналы о новом ее повышении, дивидендный сезон.

Член Экономического совета ЛДПР Андрей Паршев отмечает, что сильнее всего на состояние биржи влияет слишком высокая ставка рефинансирования, устанавливаемая Центральным банком, она ведёт к невозможности кредитования какого бы то ни было производства.

"Не существует промышленных производств, которые могли бы давать ту норму прибыли, которая могла бы позволить выплачивать проценты по кредитам. Просто это невозможно. Учитывая, что мировая норма прибыли 3-4% в среднем, то, соответственно, когда берёшь кредит на производство 20%, то, естественно, ты из своего вот этого самого производства выплатить не можешь", — напоминает он.



По его словам, косметическое снижение этого процента не решает вот этого самого серьёзного вопроса. Причём, это касается не только производителей как таковых, но и, в общем, потребителей промышленной продукции. Например, это касается сельхозпроизводителей, которые обычно приобретают технику на кредитные деньги, и, соответственно, в современной ситуации те, у кого какие-то деньги есть, они не вкладывают в производство, кладут их на депозиты, и, соответственно, получают прибыль, опять-таки, в размерах, существенно превышающих обычную норму прибыли. Получается, что у нас вот такая безвыходная ситуация вообще в целом.

"А то, что высокая ключевая ставка способствует сокращению инфляции — это вообще, честно говоря, бабушка надвое сказала, потому что ясно какими деньгами выплачиваются проценты по депозитам Центрального банка или вклады в коммерческих банках. Понятно, что вот эти деньги на проценты, это как раз деньги из воздуха, которые несомненно, эту самую инфляцию также разгоняют. В общем, это вопрос, насколько разумно именно управление инфляцией с помощью ключевой ставки", — добавил эксперт.

Что касается топливного рынка, то проблемы на нем были и до событий, связанных с военными действиями, отметил Андрей Паршев.

"Дело в том, что производителям топлива не очень выгоден наш внутренний рынок. У нас все-таки цены на топливо, можно сказать, социальные, они существенно ниже тех цен, имею ввиду розничные, которые существуют в Европе, например. Скажем, если брать соседнюю Польшу, там где-то около 200 ₽ литр. Так вот, поэтому там существуют определённая приграничная торговля такого рода продукцией. И в то же время на мировом рынке цены совсем другие, естественно. Скажем, за май экспорт нефти и нефтепродуктов довольно существенно вырос при том, что внутреннее потребление, в общем то, снижается. И, естественно, в этих условиях надеяться на какой-то рост биржевых индексов - это не совсем разумно", — прокомментировал эксперт.

По его словам, в целом ситуация в экономике пока достаточно сложная:

"Даже если будут какие-то приняты решения в финансовой сфере, то быстро такие процессы не переключаются на другую траекторию, они достаточно инерционны. Так что простых и быстрых решений современных проблем ожидать не стоит".