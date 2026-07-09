В Прикамье в районе деревни Нижняя Язьва утонул 15-летний подросток

Сегодня на территории Красновишерского округа, на реке Язьва в районе деревни Нижняя Язьва утонул 15-летний подросток. Об этом сообщила глава Красновишерского округа Анна Мельчарик на своей странице в ВК, передает корреспондент Накануне.RU.

Правоохранительные органы проводят проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

"Уважаемые родители, в целях недопущения страшных трагедий на воде, сохранения жизни детей: не оставляйте детей одних у воды, объясняйте риски и организовывайте безопасный досуг; купайтесь только в официально разрешенных местах, где есть спасательные посты; используйте спасательные жилеты для детей", - говорится в сообщении.

За оставление ребенка без присмотра вблизи водоема грозит административная, а в случае гибели уголовная ответственность.