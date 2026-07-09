09 Июля 2026
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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Масштабное празднование Дня семьи, любви и верности прошло на Соборной площади Астраханского Кремля

В Астрахани состоялось масштабное празднование Дня семьи, любви и верности, которое прошло на Соборной площади Астраханского Кремля. Участниками стали тысячи жителей и гостей региона.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В торжественных мероприятиях, приуроченных ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, приняли участие Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Павел Паутов, митрополит Астраханский и Камызякский Никон, Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, член Совета Федерации Федерального Собрания России Геннадий Орденов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Андрей Скобеев, а также заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», заместитель председателя комитета Думы по бюджету и налогам Александр Ходаев.

В рамках празднования были вручены награды победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинациях «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья», «Многодетная семья», «Сельская семья» и «Молодая семья».

С приветственным словом к астраханцам обратился спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Семья — это основа государства, его нравственный фундамент и главная опора. Крепкая семья, где царят любовь, верность и взаимное уважение, — залог процветания Астраханской области и всей России. Сегодня, в День семьи, любви и верности, мы чествуем тех, кто хранит эти вечные ценности, кто своим примером доказывает: сила России — в единстве её семей. Пусть в каждом доме звучит детский смех, а сердца согревает тепло родных и близких», — поздравил собравшихся спикер регионального парламента.

На праздновании Дня семьи, любви и верности астраханцы также смогли посетить десятую юбилейную «Социальную ярмарку», организованную при поддержке компании «Лукойл» и Астраханской епархии. На ней традиционно были представлены товары ручной работы от воспитанников социальных учреждений, детских домов и представителей серебряного возраста из реабилитационных центров. Все собранные средства от продажи игрушек, сувениров, украшений и картин пойдут на помощь детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также на развитие социальных проектов региона.

«Семья – это ценности и взаимное уважение, это счастливые дети. И наша социальная ярмарка, на которой представлены изделия детей, которые в силу различных причин лишены настоящей семьи, призвана напомнить: сегодня государство и общество должны в полной мере заменить им семью и дать возможность почувствовать себя родными и нужными. В каждом изделии, представленном в торговых рядах, вложена душа, терпение и вера в свои силы», — отметил Александр Ходаев.

В этом году компания «Лукойл» отмечает 35-летие. Предприятие вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и на протяжении многих лет поддерживает социальные и благотворительные инициативы на территории Астраханской области.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Праздник запомнился яркой концертной программой. Свои номера представили детские творческие коллективы, в том числе православный ансамбль казачьей песни «Казаченька», творческая студия «Дебют», хоровой ансамбль «Умиление». Особую атмосферу создали выступления священнослужителей и их семей. Эстрадный блок завершился народным караоке, в котором могли принять участие все желающие. Кульминацией праздника стало выступление легендарного фольклорного коллектива из Удмуртии «Бурановские бабушки».

Теги: день семьи, астраханский кремль, игорь мартынов, дума астраханской области


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