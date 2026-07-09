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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд отказал прокурору, настаивающему на реставрации усадьбы Расторгуева-Харитонова в Екатеринбурге

Свердловский областной суд отказал прокуратуре в иске к ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры", которое побуждали провести реставрацию усадьбы Расторгуева-Харитонова в Екатеринбурге.

Напомним, что в усадьбе находится МАНОУ "Городской дворец творчества", известный также как Дворец пионеров, откуда "выселяют" детские коллективы. Причиной городские власти назвали небезопасное состояние здания, которому срочно требуется ремонт.

Еще в апреле прокуратура просила Октябрьский районный суд обязать Агентство провести полный комплекс научно-исследовательских, проектных и производственных работ по сохранению всех 12 элементов усадьбы, включая главный дом, флигели, баню, грот и ограды. Все работы должны завершиться в срок от 6 до 28 месяцев.

Суд в удовлетворении иска отказал, поскольку в оперативное управление Агентства были переданы только 10 объектов из 12, входящих в единый ансамбль усадьбы. Право собственности РФ на ограды не было зарегистрировано в ЕГРН, на кадастровый учет они также не поставлены и, соответственно, не передавались Агентству. Охранные обязательства на эти объекты тоже не выдавались уполномоченным органом.

"В силу закона обязанность по сохранению объекта культурного наследия лежит на его законном владельце. Поскольку ответчик не владеет данными оградами ни на праве оперативного управления, ни на ином вещном праве, он не может являться надлежащим ответчиком по этим требованиям", - отметили в суде.

Более того, работы должны быть завершены к декабрю 2029 года. Срок их проведения еще не закончился, а потому суд не усмотрел признаков бездействия Агентства. В требовании о получении заданий на проведение работ тоже было отказано, так как на момент рассмотрения дела ответчик уже исполнил эту обязанность в отношении всех 10 объектов.

"Суд отметил, что прокурором избран ненадлежащий способ защиты права, поскольку понуждение к соблюдению закона в ситуации, когда уполномоченное лицо уже предприняло необходимые действия в рамках установленных сроков, не может быть признано эффективной мерой восстановления нарушенного права", - сообщили в пресс-службе.

Несмотря на это, прокурор обжаловал решение в Свердловском областном суде, но и там не получил поддержки. Суд заслушал все стороны, в том числе представителя МАО ДО Городской дворец творчества детей и молодежи "Одаренность и технологии", который заявил, что они уже расторгли договор аренды на помещение, в котором находился Дворец творчества из-за отсутствия возможности провести там ремонтные работы. Судебный акт оставлен без изменений.

Ранее мы писали, что Дворец пионеров сменил свой официальный адрес и теперь располагается в бывшем здании администрации Октябрьского района на Луначарского, 217.

До этого педагоги, воспитанники Дворца и их родители записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и властям региона с просьбой оставить секции и кружки во Дворце пионеров и не разделять коллективы. Основной проблемой выступающие против переселения назвали неудобное расположение образовательных учреждений и школ, куда часть детей просто не сможет добираться из-за отсутствия транспорта.

Теги: Екатеринбург, усадьба Расторгуева-Харитонова, Городской дворец творчества, Дворец пионеров, прокурор, суд, реставрация


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Ранее 07.07.2026 12:59 Мск "Дворец пионеров", откуда "выселяют детей", сменил свой официальный адрес
Ранее 30.06.2026 15:46 Мск Екатеринбуржцам показали, как выглядит Дворец пионеров, откуда выселяют кружки и секции
Ранее 30.06.2026 13:00 Мск "3000 детей выселяют!" Родители воспитанников бывшего Дворца пионеров в Екатеринбурге обратились к Паслеру и Путину

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