Все юридические специальности объединят в одно направление

Минобрнауки РФ готовит реформу системы подготовки юристов. Ведомство планирует объединить все юридические специальности в рамках одного направления "Юриспруденция", создав при этом унифицированный перечень фундаментальных дисциплин.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас в России более 500 тыс. студентов-юристов учатся в 552 вузах. В то же время, несмотря на эти внушительные цифры, работодатели отмечают нехватку квалифицированных кадров. Это ставит вопросы к системе подготовки кадров.

Новая концепция предполагает введение обязательного "ядра" знаний для всех студентов-юристов, что позволит стандартизировать качество образования. Ожидается, что срок освоения программы составит пять лет, а в документах об образовании вместо академических степеней бакалавра или магистра будет фиксироваться конкретная квалификация.

Ранее идею унификации дипломов предложил руководитель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Он подчеркнул, что нужно, чтобы выпускники получали понятную квалификацию "юрист". А глава Минобрнауки Валерий Фальков отмечал, что в России дефицит квалифицированных юристов, экономистов, менеджеров, хотя абсолютное количество выпускников этих направлений очень велико: из 4,5 млн российских студентов 1,5 млн учатся на экономических и юридических специальностях. При этом качество подготовки оставляет желать лучшего.