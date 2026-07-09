Кабмин отказался от идеи разрешить продажу алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах

Правительство РФ отозвало из Госдумы законопроект, разрешающий продажу алкоголя в торговых точках и магазинах duty free на внутренних рейсах, пишет газета "Известия".

"Учитывая временный характер мер, предусмотренных предлагаемым законопроектом (до 30 июня 2026 года), а также принимая во внимание позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, законопроект утратил свою актуальность", — сообщили в пресс-службе Минфина.

Инициатива была разработана и внесена в Госдуму по предложению Минфина в 2023 году, чтобы поддержать бизнес после пандемии и в период санкций.

В МВД опасались, что предлагаемые послабления в продаже спиртного в аэропортах увеличат число происшествий в воздухе. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) в 2024 году обратилось в Госдуму с просьбой отозвать правительственный проект закона. В организации сочли недопустимым решение экономических вопросов аэропортов за счет повышения уровня распития алкогольных напитков граждан.