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Народов много - семья одна Республика Тыва
Фото: rtyva.ru

Владислав Ховалыг сообщил, что отреставрированные специалистами Эрмитажа скифские украшения из кургана Чинге-Тей вернулись в Туву

Фонды Национального музея Тувы пополнились уникальными археологическими находками из кургана Чинге-Тей 1, который входит в погребально-поминальный комплекс раннескифского времени под названием «Долина царей».

Эти уникальные артефакты были обнаружены в 2022 году экспедицией под руководством известного археолога Константина Чугунова и переданы в Государственный Эрмитаж для исследования и реставрации.

(2026)|Фото: rtyva.ru

И вот в рамках соглашения между Эрмитажем и правительством республики Тыва спустя четыре года большая часть находок вернулась регион. Накануне в столице республики состоялась церемония передачи древних реликвий хранителям музея.

Как сообщил в своем блоге Глава Тувы, который принял участие в мероприятии, коллекцию на место вечного хранения доставил автор раскопок Константин Чугунов, отметивший незадолго до этого, 14 июня, свое 65-летие. Владислав Ховалыг поздравил учёного с юбилеем, выразив уважение к его плодотворной деятельности, подкрепленной любовью к Туве, почтением к ее народу и преданностью науке.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Глава Тувы сообщил, что предположительно 16 августа чинге-тейская коллекция скифских украшений и предметов будет открыта для обзора жителями и гостями Тувы. Сотрудники музея, ожидая прибытия коллекции, приступили к подготовке первой экспозиции.

Коллекция представляет собой тысячи золотых вещей, выполненных в знаменитом «зверином стиле», датируются концом VII — началом VI века до н. э. Среди артефактов — набор оружия, предметы снаряжения и отделки одежды, статусные украшения вроде гребня или серьги, стеклянная чаша и многое другое. 

(2026)|Фото: rtyva.ru

Стоит напомнить, что Чинге-Тей I - это один из объектов археологического комплекса «Долина царей», расположенного на территории Пий-Хемского района Тувы. Комплекс состоит из нескольких крупных курганов, сохранившихся до наших времен в целости. Исследования курганов ведутся Южно-Сибирской экспедицией Государственного Эрмитажа в главе с Константином Чугуновым с 2008 года.

Теги: владислав ховалыг, скифские украшения, коллекция, артефакты республика тува, эрмитаж


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