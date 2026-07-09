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Фото: Накануне.RU

ЕС покритиковал Украину за героизацию бандеровцев

ЕС покритиковал киевский режим за героизацию УПА*. Об этом говорится в резолюции о прогрессе Украины на пути в ЕС, опубликованной на официальном сайте Европарламента.
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В документе содержится пункт о том, что присвоение спецподразделению ВСУ имени "героев УПА" является "игнорированием польских чувств и скорби". Этот пункт внесла Польша от имени ЕС. Отмечается, что это подрывает добрососедские отношения Украины и Европы. Резолюция призывает к примирению.

В резолюции также выражается озабоченность по поводу ухудшения отношений между законодательной и исполнительной ветвями власти на Украине. Евродепутаты призвали не преследовать оппозицию и не использовать силовые органы как инструмент политического давления. Резолюция поддержана 460 голосами, против - 136.

Ранее спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый заявил, что без условий Польша Украина в ЕС не войдет. Эти условия просты: никакой героизации бандеровцев быть не может. Зеленский должен отменить свое решение о героизация УПА, потребовал президент Польши Кароль Навроцкий. Он отказался встречаться по своей инициативе с Зеленским на саммите НАТО. Правда, они провели короткую встречу по просьбе Зеленского.

В канцелярии Навроцкого подчеркнули, что если Зеленский хочет улучшения отношений с Польшей, то Киев прекрасно знает, что нужно делать.

* запрещенная в РФ террористическая организация украинских нацистов

Теги: ЕС, украина


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