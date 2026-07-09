Игорь Седов принял участие в празднике, приуроченном к Дню семьи, любви и верности

В Трусовском районе Астраханской области состоялся семейный праздник в честь святых Петра и Февронии Муромских. Почётным гостем мероприятия стал председатель Городской Думы Игорь Седов.

Утром в храме Преображения Господня прошла Божественная литургия, которую возглавил митрополит Астраханский и Камызякский Никон. После этого верующие совершили крестный ход к памятнику святым Петру и Февронии Муромским.

Празднование продолжилось торжественным вручением благодарственных писем и чествованием семей, проживших долгую жизнь вместе, многодетных родителей, тех, у кого в этом году появились первенцы, и семей, воспитывающих особенных детей.

После официальной части в парке Семьи, любви и верности прошла праздничная концертная программа с душевными песнями и танцами, также для гостей мероприятия работали развлекательные площадки.