09 Июля 2026
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Самозанятые перечислили на больничные только 2% от планов государства

Самозанятые не спешат платить за свою потенциальную пенсию и больничные. В первом квартале на пенсионное страхование поступила лишь треть средств, на которые рассчитывало государство. А на больничные — вообще всего 2%.
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СФР рассчитывает собрать по 7 млрд рублей взносов от самозанятых на пенсионное страхование и медицинское. Такие цели были поставлены по итогам 2025 года, когда добровольные платежи на пенсии составили 3 млрд, что почти в два раза превысило прежний план. И новый был резко увеличен. В том числе по больничным — в 20 раз. Тем не менее, пенсионные взносы в 2026 году в абсолютном выражении снизились на 13% к прошлому году, а больничные практически проигнорированы.

Эксперты считают, что самозанятые изначально не рассчитывают на больничный, а для пенсионных взносов слишком высок порог входа: чтобы получить год стажа, нужно выплатить за год 71 тыс. рублей. Далеко не у всех самозанятых есть стабильный доход, который позволяет выплачивать такие суммы.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца существования пилотного проекта по медицинскому страхованию к нему присоединились только 25 тыс. самозанятых из 16 млн.

Сейчас в России уже 17 млн самозанятых. С прошлого года власти озаботились вопросом, как стимулировать самозанятых платить пенсионные взносы, так как в будущем они могут стать "балластом" для государства.

Теги: самозанятые, страхование, больничный


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