В Челябинске экс-главе отдела "Арианта" грозит срок по делу о взятках

В Челябинске 44-летнему бывшему главе отдела закупа одной из агрофирм региона грозит срок по делу о получении взяток.

По версии следствия, преступления совершены в период с октября 2024 по декабрь 2025 гг. Глава отдела якобы получил от представителей двух коммерческих организаций взятки за общее покровительство и попустительство по службе.

Речь идёт, в частности, о суммах в 1,7 млн руб. и 162 тыс. руб. Дело рассмотрит Центральный райсуд Челябинска, сообщает южноуральское управление СКР. Имя и организация не названы, однако "Ъ-Южный Урал" уточняет, что речь идёт о бывшем начальнике отдела закупок ООО "Агрофирма "Ариант"" Максиме Бергере.