ФСБ сорвала беспрецедентные попытки терактов против военных

В России предотвращены беспрецедентные по масштабам попытки спецслужб Украины совершить серию терактов на военных объектах и в отношении нескольких военнослужащих, сообщили в ФСБ.

В частности, готовилось покушение на высокопоставленного офицера Минобороны в Москве. Задержана 24-летняя россиянка, которая помогала украинской стороне готовить нападение. Девушку завербовали в 2024 году. Куратор имитировал с ней романтические отношения, обещая продолжить общение уже на Украине после выполнения всех заданий.

Весной 2026 года она арендовала квартиру напротив дома военного и установила камеры. Трансляция передавалась на Украину. Также пособница лично выслеживала офицера и передавала данные в Киев. Там же она обустроила жилье для исполнителя теракта, который должен был прибыть в Москву после ее отъезда через Турцию и Молдавию.

Девушку задержали, она признала вину. Возбуждено дело о приготовлении к теракту, также ее проверяют на госизмену.

Также в ФСБ сообщили, что сорвали и другие готовившиеся атаки с использованием беспилотников на объекты военной инфраструктуры, одно из крупнейших предприятий ОПК и российских военнослужащих.