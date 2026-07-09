Свыше 60 общественных пространств будут благоустроены в Тюменской области в 2026 году

Свыше 60 общественных пространств будут благоустроены в Тюменской области в 2026 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюмени благоустраивают площадь Борцов Революции, в Тобольске реконструируют Менделеев-парк, в Ишиме на общественной территории по улице Карла Маркса возведут новые спортивные и детские площадки. Отметим, что благоустройство площади Борцов Революции в Тюмени могут закончить раньше срока. Подрядчик планирует сдать объект досрочно, хотя официальный срок завершения назначен на 1 октября.



Одним из самых больших по площади проектов станет Комарово-парк в Тюмени. С инициативой преображения лесного массива выступили местные жители, а сам процесс стартовал еще в 2024 году.



В 2025 году новые парки, скверы и общественные пространства появились в 16 муниципалитетах Тюменской области.

Работы по формированию комфортной городской среды ведутся в рамках региональных и муниципальных программ, а также по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Добавим, что в 2026 году в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" будет отремонтировано 56 объектов дорожной сети Тюменской области. Уже завершен ремонт участка дороги на Червишевском тракте. Теперь подъезд к Тюмени со стороны Кургана стал комфортнее. Также устранена колейность на участке по Московскому тракту – подъезд к городу со стороны Екатеринбурга. А еще раньше срока отремонтировали участки дорог в Заводоуковском и Упоровском округах.