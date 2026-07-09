МИД РФ: Искусственный интеллект должен приносить пользу всем странам

Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил, что искусственный интеллект должен служить интересам всего мирового сообщества, а не только узкой группе стран и корпораций. В ходе Глобального диалога ООН дипломат отметил, что технологии ИИ могут сильно ускорить развитие экономики, технический прогресс и улучшить жизнь людей. При этом он подчеркнул, что ИИ не должен превращаться в инструмент для навязывания чужих решений или создавать новые формы неравенства и зависимости, пишет РИА Новости.

Алимов уверен, что государства должны обсуждать вопросы управления ИИ именно на площадке ООН, а не в закрытых группах. Только эта организация гарантирует равенство всех участников диалога, соблюдает суверенитет стран и исключает вмешательство в их внутренние дела. Дипломат добавил, что Россия поддерживала создание Глобального диалога ООН по управлению ИИ. Сейчас эта площадка успешно работает и дает каждому государству возможность открыто высказать свое мнение.

Ранее сообщалось, что китайские власти решили ограничить доступ к своим передовым моделям искусственного интеллекта, чтобы защитить национальную безопасность и сохранить военное преимущество. После мирового успеха дешевой, но эффективной модели DeepSeek R1 правительство начало проверять технологические компании, работающие за рубежом, и усилило контроль над иностранными публикациями своих ученых.