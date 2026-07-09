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Фото: Накануне.RU

Строительство тоннеля под улицей Куйбышева в Екатеринбурге идет по графику

В Екатеринбурге продолжается строительство пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева.

Как заявил побывавший на объекте первый заместитель главы города Рустам Галямов (на фото), ключевые работы выполнены в полном объеме, а реализация проекта идет строго в соответствии с утвержденным графиком.

"Автомобильное и трамвайное движение по Куйбышева мы планируем открыть уже в августе. Полное завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию намечены на ноябрь", - отметил Галямов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, сейчас строители завершают переустройство инженерных сетей и занимаются гидроизоляцией тоннеля. Внутри будут смонтированы системы освещения и видеонаблюдения. Пол в переходе уложат гранитом, а входные группы оборудуют пандусами для маломобильных групп населения.

Напомним, строительство тоннеля под улицей Куйбышева началось в мае нынешнего года.

Теги: Куйбышева, тоннель, график, Галямов, строительство, Екатеринбург


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