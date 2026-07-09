Строительство тоннеля под улицей Куйбышева в Екатеринбурге идет по графику
В Екатеринбурге продолжается строительство пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева.
Как заявил побывавший на объекте первый заместитель главы города Рустам Галямов (на фото), ключевые работы выполнены в полном объеме, а реализация проекта идет строго в соответствии с утвержденным графиком.
"Автомобильное и трамвайное движение по Куйбышева мы планируем открыть уже в августе. Полное завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию намечены на ноябрь", - отметил Галямов.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, сейчас строители завершают переустройство инженерных сетей и занимаются гидроизоляцией тоннеля. Внутри будут смонтированы системы освещения и видеонаблюдения. Пол в переходе уложат гранитом, а входные группы оборудуют пандусами для маломобильных групп населения.
Напомним, строительство тоннеля под улицей Куйбышева началось в мае нынешнего года.