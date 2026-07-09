Во Львове стихийный бунт против мобилизации

Во Львове жители устроили стихийный бунт после похищения военкомами местного жителя. В сети распространились кадры с разъяренной толпой. Люди были разгневаны похищением 20-летнего парня, которого схватили, избили и увезли.

Львовяне окружили автомобиль военкомов, били стекла и кричали в адрес "людоловов" непечатные выражения. Затем общими усилиями машину перевернули.

В город были экстренно стянуты дополнительные силы полиции. Администрация Львова провела срочное совещание. Губернатор области Максим Козицкий пригрозил расправиться со всеми причастными, кто напал на машину. А львовский ТЦК призвал жителей "не поддаваться на вражеские провокации" и не мешать военкомам "исполнять свои обязанности", то есть фактически хватать людей на улицах.

Предлогом для похищения молодого человека стало якобы нарушение им правил воинского учета. Он доставлен на медкомиссию.

Блогер Юрий Подоляка, комментируя события, пишет, что скоро точно так же украинцы будут относиться и к беспилотчикам, "которые уже на фронте добивают дронами тех кого наловили ТЦКашники". Потому что украинские операторы БПЛА имеют приказ от командования уничтожать тех, кто пытается сдаться в плен или сбежать.

Ранее депутат Рады Егор Чернев заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации".