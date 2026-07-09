Смерть на производстве. Дочь директрисы из Екатеринбурга настаивает, что ее мать довели до инсульта

Жительница Екатеринбурга намерена доказать, что смерть ее матери - директора местной школы - является несчастным случаем на производстве. Она уверена, что ее мать довело до такого состояния вышестоящее руководство и требует соответствующей компенсации, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Согласно материалам дела, в ноябре 2025 года директор школы была вызвана на служебное совещание по вопросу изъятия помещения школьной библиотеки. Ранее этот вопрос уже вызывал у погибшей сильный стресс, а в ходе совещания, как заявила истец, на ее мать оказывалось сильное психоэмоциональное давление со стороны представителей администрации. Из-за этого у директора развился геморрагический инсульт, далее последовало длительное лечение, однако вскоре женщина скончалась.

К расследованию приступила Государственная инспекция труда, но пришла к выводу, что произошедшее не подлежит квалификации как несчастный случай на производстве. Якобы ухудшение здоровья связано исключительно с хроническим заболеванием и не обусловлено внешними факторами трудового процесса.

Дочь погибшей с этим категорически не согласна. По ее словам, острый стресс на рабочем совещании стал прямым спусковым механизмом для инсульта, а значит, должен признаваться производственным фактором. Она также подчеркнула, что инспектор проигнорировал показания свидетелей, которые подтвердили нервное состояние ее матери во время совещания. Более того, не была учтена правовая позиция Верховного суда РФ, согласно которой наличие хронического заболевания не исключает производственного характера травмы, если вред здоровью спровоцирован действиями работодателя.

Екатеринбурженка просит Железнодорожный районный суд признать незаконным заключение трудовой инспекции и обязать ведомство устранить ее нарушенные права, выдав акт о несчастном случае на производстве. По ее словам, ошибочная квалификация не только лишает семью положенных компенсаций, но и создает опасный прецедент, когда психологическое давление на рабочем месте фактически выводится из под защиты трудового законодательства.

Судебное заседание назначено на 22 июля.