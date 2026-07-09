"И больше не жалуйтесь". Трамп согласен дать лицензию Киеву на производство ракет Patriot

США готовы выдать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. Об этом накануне заявил президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским.

Он намекнул, что США могут довольно быстро научить киевский режим выпускать эти ракеты.

"Это довольно круто. Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы недостаточно их предоставляем", — сказал Трамп.

Зеленский давно просит США и другие страны Запада передавать ему ракеты для ЗРК Patriot. А в конце мая даже направил письменное обращение к Трампу с просьбой ускорить поставки ракет, которое осталось без ответа. Также он давно говорит о том, что хотел бы производить ракеты для Patriot на территории Украины.

Эксперты, однако, считают, что слова Трампа о готовности дать лицензию еще не означают того, что это будет сделано. Развернуть в достаточных масштабах производство этих ракет на Украине будет весьма проблематично в обозримом будущем. Производство на Украине займет годы из-за сложности технологий и зависимости от поставок из США, пишет Bloomberg.

Возможно, что ракеты будут производиться на территории других стран, а затем передаваться Украине как якобы ею произведенные.