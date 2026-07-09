В Прикамье с помощью дронов нашли нелегальных мигрантов

С помощью беспилотных летательных аппаратов сотрудники полиции в Кудымкарском муниципальном округе обнаружили нелегальных мигрантов, которые трудились на местных пилорамах. Об этом сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия, проведенного сотрудниками Управления по вопросам миграции совместно с коллегами из территориального отдела, в нескольких пунктах переработки древесины были выявлены граждане одной из азиатских стран. Иностранцы осуществляли деятельность без разрешения либо не по профессии, указанной в патенте.

Нарушители привлечены к административной ответственности — им назначены штрафы с последующим выдворением за пределы России. Один из работодателей заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей. Решается вопрос о привлечении к ответственности другого юридического лица, допустившего нарушение.

В полиции подчеркнули, что мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства будут продолжены.