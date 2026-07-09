Московские врачи спасли шестилетнего мальчика после атаки беспилотника

Специалисты Российской детской клинической больницы выходили шестилетнего мальчика, который пострадал при ударе дрона в Белгородской области. Трагедия случилась в ноябре 2025 года в селе Драгунском: беспилотник атаковал жилой дом. Ребенок получил тяжелые ожоги третьей степени на 60% поверхности тела. Огонь повредил голову, спину, грудь и руки, целыми остались только ноги. В Москву пациента привезли в крайне тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Врачи боролись за жизнь ребенка полгода. Хирурги провели свыше двадцати сложных операций, во время которых забирали и пересаживали кожные трансплантаты. Комплексная работа медиков РДКБ и центра "Кораблик" помогла полностью восстановить кожу. Врачи также сохранили функции поврежденных кистей и пальцев рук.

Сейчас мальчик находится дома и ведет активный образ жизни. Он сам ходит, бегает и играет. В сентябре ребенок продолжит курс реабилитации. В будущем врачи проведут плановые пластические операции, чтобы убрать оставшиеся рубцы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус на дороге между Никольским и Таврово, в результате чего ранения получили шесть человек. Среди пострадавших оказались двое детей: годовалая девочка сейчас находится в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями, а десятилетний мальчик получил минно-взрывную травму.