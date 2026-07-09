Иран требует признания контроля над Ормузским проливом

Иран отказывается обсуждать атомную программу, пока США не признают его полный контроль над Ормузким проливом.

Представители иранского парламента подчеркивают, что это принципиальное условие для любых переговоров. Власти Ирана фактически рассматривают пролив как "золотое оружие", которое позволяет диктовать условия Вашингтону, пишет Reuters. США попытаются отобрать у Ирана этот козырь, но это едва ли возможно, считают источники издания. Однажды заставив США сесть за стол переговоров при закрытом проливе, Иран теперь считает, что должен юридически закрепить этот статус.

"Это единственный выход: признать новый иранский порядок в Ормузском проливе", — заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.

В случае новых атак со стороны США Иран грозит немедленно полностью закрыть движение в проливе и наносить ответные удары по американским объектам в двукратном объеме, то есть за каждый иранский объект поражать два американских, которых на Ближнем Востоке множество.

До начала войны через Ормуз проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. США настаивают на свободе судоходства через Ормуз. Однако даже в США многие политики признают, что своей войной президент Дональд Трамп помог Ирану установить контроль над этой важнейшей транспортной артерией. И возвращения к прежнему порядку уже не будет.