В Казахстане опровергли сообщения о запуске дронов из страны в Россию

МИД Казахстана опроверг информацию СМИ о якобы запуске дронов с территории республики для атак по объектам в России.

"Рaсцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, нaправленные на искажение традиционно дружественного характера кaзахстанско-российских отношений", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что территория, воздушное пространство и инфраструктура страны не могут использоваться для действий, направленных против других государств, передает ТАСС.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на предположения, что БПЛА по Уралу якобы могли быть запущены с территории Казахстана. Определение источника и географии беспилотных атак - это прерогатива спецслужб, прежде всего военных, отметил представитель Кремля. Он не уточнил, обсуждается ли эта ситуация с казахстанской стороной.