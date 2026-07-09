09 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: соцсети Алексея Вихарева

Подозрительные лица, непогода и ликвидация корта. Алексей Вихарев выслушал проблемы екатеринбуржцев

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев продолжает помогать местным жителям решать их проблемы - от избавления дворов от луж после сильных дождей, до установления личностей подозрительных лиц в лесопарковой зоне. Подробнее о каждой истории единоросс рассказал в своих социальных сетях.

Жители дома №117 на Чкалова попросили депутата помочь избавиться от огромных луж рядом с домом. Ливневые канализации забились, из-за чего двор буквально затопило. Только после обращения Алексея Вихарева в УК, ее сотрудники выехали на место и оперативно отремонтировали горловину и крышку люка ливневой канализации, а также укрепили конструктивные элементы колодца.

"Стало безопаснее. Следующий шаг — за МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения", которое отвечает за прочистку городских ливневок. Ждем результата", — написал депутат.

О подозрительных личностях в лесопарковой зоне рассказали жители Компрессорного микрорайона. По их словам, за домами №14 по Яскина и №59 по Латвийской неизвестные отсыпают территорию под стоянку для грузовых автомобилей и уже ищут организацию для планировки участка. Алексей Вихарев подтвердил, что действия незнакомцев незаконны и уже подключил к разбирательству администрацию Октябрьского района, полицию и МУГИСО.

"В ходе проверки информация подтвердилась. Кроме того, зафиксированы повреждения деревьев и кустарников. Участок, где ведутся работы, относится к зоне ЦС‑6, то есть предназначен для строительства объектов образования. Необходимо остановить незаконные действия", - отметил он.

Еще одно самоуправство возникло на Эльмаше, который может остаться без единственного в округе доступного корта — на ул. Электриков, 26. Владельцы подземного паркинга утверждают, что весной их топит из-за корта. В свою очередь, родители, чьи дети занимаются в клубе по месту жительства "Комета", заявляют, что на этой дворовой площадке проходят тренировки по хоккею и фигурному катанию. Команды клуба регулярно занимают призовые места на соревнованиях, но главное — дети заняты полезным делом. Местные жители уже собрали подписи против ликвидации корта, после чего отправились на прием к депутату.

"Тоже возмущен этой ситуацией. Сегодня существует множество технических решений, позволяющих устранить подтопление. Корт нельзя сносить! Все спортивные площадки в городе находятся на особом контроле. Мы, депутаты городской думы, отстаиваем каждый муниципальный дворовый корт и следим за тем, чтобы ежегодно выделялись средства на их реконструкцию по программе "Спорт в каждый двор". Дворовые корты востребованы и жителями, и образовательными учреждениями!" — сказал Алексей Вихарев, добавив, что уже сообщил о ситуации в администрацию Орджоникидзевского района и главе Екатеринбурга Алексею Орлову.

Теги: Екатеринбург, Алексей Вихарев, прием граждан


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