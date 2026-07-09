В Челябинской области ужесточён приговор виновнице смерти матери и двух детей

На Южном Урале ужесточён приговор виновнице смерти в аварии матери и двух детей.

Трагедия случилась утром 25 октября 2025 г. Lada Granta во время движения по нерегулируемому перекрестку трассы село Миасское – посёлок Лазурный, выезжая со второстепенной дороги, не уступила приоритет ехавшему по главной Mitsubishi Lancer. Автомобили столкнулись.

Иномарка выехала на "встречку", где столкнулась с грузовым автомобилем. Погибла 31-летняя водитель Mitsubishi со своими детьми двух и пяти лет. Водитель "Лады" вину признала и получила три года принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Гособвинение обжаловало приговор. Челябинский областной суд ужесточил наказание до четырёх лет колонии-поселения, сообщает прокуратура Челябинской области.