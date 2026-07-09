Резервуар нефтебазы загорелся в Твери при атаке БПЛА

В Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза". Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

По его словам, пожар локализован. Пострадавших, предварительно, нет.

"Штаб развернут. Координируем мероприятия по ликвидаций последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта", - написал Королев в мессенджере "Макс".

Всего минувшей ночью силы ПВО уничтожили 73 украинских дрона, сообщило Минобороны. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.