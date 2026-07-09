Новосибирск и Красноярск заволокло смогом от лесных пожаров

Над Новосибирском заметили смог от дыма лесных пожаров, также горожане сообщают о неприятном запахе. Предположительно, северный ветер принес в город задымление от лесных пожаров на севере – в Томской области, и, возможно, даже из Красноярского края, где ситуация с пожарами продолжает оставаться сложной, отмечает Telegram-канал "Сибирский экспресс".

Накануне смогом от пожаров накрыло Красноярск. Здесь из-за дымки даже изменился проникающий к поверхности земли свет солнца – он стал оранжевым. В регионе еще 7 июля ввели режим неблагоприятных метеоусловий.