В Таганрогском заливе беспилотники атаковали два танкера

Минувшей ночью беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе Азовского моря. Корабли получили "механические повреждения", пострадавших нет, экипажи судов эвакуированы.

"В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов – процесс продолжается, на втором – возникшее возгорание полностью ликвидировано", - сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В общей сложности регион атаковали более двух десятков беспилотников.

"В Азовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта. Работают специалисты противопожарной службы", - добавил глава региона.

Беспилотники были сбиты над Ростовом-на-Дону, Таганрогом и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах.