В Екатеринбурге суд арестовал сотрудника рехаба, в котором удерживали людей

Суд заключил под стражу сотрудника рехаба "Уралец". В СИЗО он будет находиться до конца лета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемым по делу является Антон Антонов. Ему вменяют статьи УК РФ "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, Антонов и неустановленные сотрудники реабилитационного центра "Уралец" незаконно лишили свободы как минимум двух человек. Следователь вышел с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал Антонова до 30 августа 2026 года.

В региональном Следственном комитете раскрыли некоторые подробности дела. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в 2025-2026 годах обвиняемый, являясь одним из руководителей рехаба, совместно с сообщниками лишал свободы людей, которые против их воли удерживались в частном жилом доме в Чкаловском районе Екатеринбурга. Кроме того, в апреле 2025 года фигурант с подельниками незаконно захватил местную жительницу, которая была помещена в данный реабилитационный центр.

Сейчас проводится расследование.