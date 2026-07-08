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Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук поздравил молодую семью хабаровчан: "В День города вы стали семьёй, а спустя время в этот же день у вас родился ребёнок"

Встреча мэра Хабаровска с молодыми родителями состоялась в преддверии Дня семьи, любви и верности.

Дарья Викторовна и Дмитрий Вадимович Кучерявые зарегистрировали свой брак 31 мая 2025 года – в день рождения Хабаровска. А уже через год, в этот же день, на свет появился их первенец – Арон. 

«От всей души поздравляю вас с самым главным событием в жизни – рождением малыша. Это удивительное совпадение, что именно в День города вы стали семьёй, а спустя время в этот же день у вас родился ребёнок. Теперь 31 мая навсегда останется особенной датой – днём, который подарил сразу два больших счастья. Берегите друг друга, будьте счастливы, а вашему малышу – крепкого здоровья и светлой, доброй судьбы. Пусть растёт любознательным и каждый день радует вас», – сказал мэр города Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

Оба супруга работают в ОАО РЖД. 

(2026)|Фото: khv27.ru

«Мы очень тронуты таким вниманием и заботой. Для нас это двойной праздник, и мы верим, что Арон вырастет настоящим хабаровчанином, гордостью нашего города. Будем стараться, чтобы в нашей семье всегда царили любовь и радость, как и пожелал Сергей Анатольевич», – поделились Дмитрий и Дарья Кучерявые.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, день семьи


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