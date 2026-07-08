Минюст защитит судей и присяжных: сроки за угрозы вырастут до пяти лет

Министерство юстиции подготовило поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за угрозы в адрес судей, присяжных, прокуроров и следователей. Ведомство разработало проект по поручению президента, чтобы устранить правовой пробел: сейчас за давление на участников процесса наказывают мягче, чем за угрозы другим чиновникам, пишут "Ведомости".

Согласно изменениям в статье 296 УК, максимальный срок за угрозу убийством или вредом здоровью вырастет с трех до пяти лет колонии. Штрафы также увеличатся: до 1,5 млн рублей за давление на судей и до 1 млн - на следователей. Дополнительно суды смогут запрещать осужденным занимать определенные должности. Эксперты полагают, что это поможет присяжным чувствовать себя в безопасности и не опасаться за свою жизнь или имущество.

Юристы подчеркивают, что главная сложность останется в доказывании связи между угрозой и конкретным делом. Давление часто бывает косвенным - через травлю в соцсетях или намеки близким. Специалисты уверены: для реальной защиты мало просто увеличить сроки. Государству необходимо наладить процедуру засекречивания личных данных и создать алгоритм быстрой реакции на любые сообщения о запугивании участников правосудия.

Ранее заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил, что иноагенты научились обходить закон о спецсчетах, переписывая имущество и доходы на близких людей через брачные контракты или договоры дарения. Чтобы пресечь такие схемы, ведомство предлагает обязать иноагентов оформлять любые подобные сделки исключительно через нотариусов.