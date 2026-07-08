С Днем семьи, любви и верности поздравил астраханцев Игорь Мартынов

"Этот светлый праздник напоминает нам о самом главном — о ценности семьи, о силе настоящей любви и о верности, которая помогает преодолевать любые испытания. Его истоки уходят к примеру святых Петра и Февронии, союз которых стал символом преданности и гармонии, образцом того, какой может и должна быть крепкая семья", - говорится в поздравлении председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова.

Спикер регионального парламента отмечает, что семья — это опора общества и основа будущего нашей страны.

"Именно в семье формируются нравственные ориентиры, передаются из поколения в поколение традиции, воспитываются доброта, ответственность и уважение к ближним. Для Астраханской области поддержка семьи, материнства и детства остаётся безусловным приоритетом. Мы последовательно развиваем меры социальной поддержки и совершенствуем инфраструктуру для семей с детьми", - подчеркивает Игорь Мартынов.

Особые слова благодарности спикер адресовал многодетным семьям, а также семей, взявшим на воспитание детей.

"Ваша стойкость, терпение и любовь заслуживают самого глубокого уважения. Пусть в каждом доме царят тепло, согласие и взаимопонимание. Желаю всем астраханским семьям крепкого здоровья, благополучия и счастья. Берегите друг друга, храните семейные традиции, и пусть любовь и верность всегда будут надёжной опорой для вас и ваших близких", - пожелал астраханцам Игорь Мартынов.