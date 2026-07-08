Радев: Болгария исчерпала возможности по оказанию военной помощи Украине

Болгария исчерпала свои возможности для оказания военной помощи Украине, заявил премьер-министр страны Румен Радев.

"Мы поставили 13 партий, у нас больше нет ничего, что мы могли бы поставить Украине", - сказал он на полях саммита НАТО в Анкаре.

По словам политика, страна может продолжать оказывать только техническую помощь по ремонту оборудования, передает РИА Новости.

Радев неоднократно выступал против предоставления военной помощи Киеву, а также за переоценку подхода Европы к спецоперации РФ на Украине. Он ушел с поста президента в начале года на фоне массовых протестов, а всего через три месяца одержал убедительную победу на парламентских выборах, которая может сделать его очередным неудобным лидером в Восточной Европе для Брюсселя.