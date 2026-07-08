Свердловский облсуд назначил дату рассмотрения апелляций на приговор экс-журналисту Аллаярову

Свердловский областной суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор бывшему журналисту Денису Аллаярову.

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В апреле Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в даче взяток своему дяде-полицейскому Андрею Карпову за предоставление оперативных сводок. Бывшего свердловского редактора издания Ура.ру отправили в колонию общего режима на пять лет.

Также суд назначил экс-сотруднику СМИ штраф в 1,2 млн рублей и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение четырех лет. На приговор поступили апелляции от самого Дениса Аллаярова, его адвоката, а также апелляционное представление прокурора.

Как сообщается в электронной картотеке Свердловского облсуда, заседание состоится 29 июля. Интересы Аллаярова в суде будут представлять сразу три адвоката.

Ранее сообщалось, что новое руководство Ура.ру не будет оплачивать адвокатов Аллаярова.