Вклад на первый взнос: оживят ли "жилищные сбережения" ипотечный рынок?

Госдума приняла новый закон о "жилищных сбережениях". Теперь у граждан появилась возможность копить на первый взнос по ипотеке.

Согласно закону, физические лица могут заключить договор жилищных сбережений с банком не менее чем на три года. Банк примет средства, начислит на них проценты и пустит их на покупку квартиры или на строительство частного дома. При этом все деньги будут застрахованы до 10 млн рублей в каждом банке. Как предполагается, закон вступит в силу 1 января 2027 года.



Будет ли мера полезной и эффективной? Своим мнением с Накануне.RU поделился член Экономического совета ЛДПР, демограф Юрий Крупнов.

"Безусловно, мера диверсифицирует возможности, но при этом мы прекрасно понимаем, что главной проблемой является сам механизм ипотеки, который может позволить себе, в общем-то, незначительное число граждан - около 25% населения, я уж не говорю про многодетные семьи, среди которых это доступно лишь 3%. По большому счёту, ни к какому принципиальному сдвигу новый механизм не приведёт", - отметил эксперт.