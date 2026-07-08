В Екатеринбурге проект наземного метро ставят на "небольшую паузу"

Проект наземного метро в Екатеринбурге временно поставили на "небольшую паузу". Об этом во время международной промышленной выставки "Иннопром" заявил глава города Алексей Орлов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. По его словам, на это есть "объективные причины", однако отказываться от проекта уральская столица не собирается.

"Тем не менее, эту идею мы ни в коем случае не убираем в какой-то дальний ящик... Электричками пользуется огромное количество населения, не только Екатеринбурга, наших городов агломерации", — отметил градоначальник.

Он также добавил, что с 2022 года, когда было подписано соглашение о создании Новокольцовского железнодорожного маршрута, который должен стать первым этапом наземного метро, была проделана большая работа. О сроках возобновления проекта глава Екатеринбурга предпочел промолчать.

Напомним, что в Новокольцовский маршрут планировалось включить пять станций: "Новокольцовская", "Студенческая", "Экспо", после чего электричка двинется в сторону "Сима-ленда" с закольцовкой в Кольцово. Тогда же городские власти заявили, что проектирование станций стартует в 2025 году.

Известно, что из двух прорабатываемых маршрутов - "Юго-Западный" и "Новокольцовский", последний включен в паспорт федеральной инициативы "Мобильный город". Тот же, в свою очередь, является частью инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.