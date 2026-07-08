Конец эпохи рефератов: как нейросети меняют правила в российских вузах

Российские вузы начали менять формат выпускных квалификационных работ. Представители учебных заведений рассказали "Ведомостям", что они не планируют полностью убирать дипломы, но привычные текстовые исследования станут другими. Главной причиной реформы стало бурное развитие искусственного интеллекта.

Сочинский филиал РУДН уже отменил письменные дипломы для будущих юристов, заменив их обычными устными экзаменами. Руководство вуза считает, что из-за нейросетей стандартная работа больше не показывает реальные знания студента. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также подтвердил, что классический текст с опорой на литературу перестал быть эффективным способом проверки выпускников.

Технические вузы, такие как МГТУ им. Баумана, МИФИ и УрФУ, воспринимают ИИ как удобный инструмент. Руководители IT-направлений уверены, что нейросети не могут вместо человека создать сложный чертеж или работающую программу. В это же время Высшая школа экономики и Томский политех не запрещают технологии, а вводят многоступенчатые проверки и требуют от студентов больше практических результатов.

В РАНХиГС напомнили, что вузы обязаны соблюдать государственные стандарты, поэтому совсем отменить дипломы они не могут до 2030 года. Вместо этого университеты предлагают студентам альтернативу. С 2025 года в Президентской академии выпускники смогут защищать свои бизнес-стартапы, научные статьи, творческие работы или авторские методики вместо обычного бумажного диплома.

На выставке "Иннопром-2026" ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин отметил, что многолетний избыток студентов на экономических и юридических факультетах навредил подготовке инженеров в России. По его словам, в некоторых профильных авиационных вузах даже открывали непрофильные гуманитарные направления, что создало опасный дисбаланс.