В Екатеринбурге суд приговорил осужденного из Прикамья к 13 годам за финансирование терроризма

Центральный военный суд в Екатеринбурге вынес приговор осужденному, отбывающему наказание в исправительной колонии Пермского края. Мужчина признан виновным в финансировании и публичном оправдании террористической деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

По данным ведомства, фигурант, отбывая срок в ИК-1 ГУФСИН по Пермскому краю, придерживался радикальных взглядов и призывал к террористической деятельности, а также переводил деньги участникам международных террористических и экстремистских организаций. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело.

Суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.