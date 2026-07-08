Предприятия Нижнекамска получили повреждения при массированной атаке БПЛА

Несколько предприятий Нижнекамска получили повреждения в результате массированной атаки беспилотников на Закамский регион Татарстана, сообщила пресс-служба главы республики.

Отмечается, что есть пострадавшие, у них легкие травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Помимо этого, в Тукаевском районе атаке подвергся частный жилой дом. Два человека пострадали.

Ночью угроза атаки БПЛА была объявлена в Казани и Зеленодольске. Об этом сообщило ГУМЧС по республике Татарстан.