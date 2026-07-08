СМИ: "Яндекс Маркет" отказывается от непрофильных проектов и "пересматривает структуру команд"

Маркетплейс "Яндекс Маркет" сообщил сотрудникам о планах по сокращению штата и бюджета, пишет РБК. В самой компании опровергают информацию о сокращениях, заявляя, что "пересматривают структуру команд, чтобы сосредоточить ресурсы на ключевых проектах".

"Мы отказываемся от непрофильных проектов и дублирующих функций, а маркетинговый бюджет направляем на то, что важнее для маркетплейса, — на улучшение условий для продавцов и специальные предложения для покупателей", - сообщил представитель компании.

Изменения, как ожидается, затронут до 15% сотрудников, компания надеется "найти ротацию внутри "Яндекса" для максимального количества людей".

Размер штата "Яндекс Маркета" неизвестен, в целом по итогам первого квартала 2026 года в структурах "Яндекса" работает 92 тыс. человек.